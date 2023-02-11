К сожалению, очень неспокойной была эта ночь для жителей Днепропетровской области. Оккупанты атаковали ее дронами-камикадзе. Целями захватчиков являлись объекты критической инфраструктуры.

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Не обошлось без прилетов

"Шахиды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды в сутки,

– подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.

По словам высокопоставленного чиновника, объекты подверглись существенным разрушениям. В результате удара вспыхнули пожары. К счастью, пожарным удалось их ликвидировать. На местах прилетов продолжают работу соответствующие службы. Прошло без пострадавших.

Сергей Лысак добавил, что Россия продолжает демонстрировать всему миру свое истинное лицо: "кровавое, жестокое и безобразное". Он подчеркнул, что этот монстр просто не имеет права существовать.

Дронами также атаковали Юг

Тревожным был вечер 10 февраля для южан Украины. Как отметили в ОК "Юг", с 19:50 до 22:50 российские захватчики атаковали регион иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136". Силами и средствами противовоздушной обороны в этот вечер удалось сбить 11 иранских "мопедов":

4 над Одесской;

5 над Николаевской;

2 над Херсонской областью.

Наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесщиной сбили 4 дрона-камикадзе "Шахид", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и еще раз показали свой профессионализм,

– подчеркнул глава ОВА Максим Марченко.

Заметим, что на момент атаки дронами в Одесской области воздушной тревоги не объявляли. Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, причиной может быть специфика использования барражирующих боеприпасов, которыми являются иранские "Шахиды". Они могли лететь на слишком низкой высоте.

Со всем тем украинские военные не только обнаружили вражеские дроны. Они еще смогли сбить 2 беспилотника над морем, когда они только подлетали в область.