На жаль, вкрай неспокійною була ця ніч для мешканців Дніпропетровської області. Окупанти атакували її дронами-камікадзе. Цілями загарбників були об'єкти критичної інфраструктури.

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Не минулося без прильотів

"Шахіди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському. У Криворізькому – один і той самий об'єкт атакували двічі за добу,

– підкреслив глава ОВА Сергій Лисак.

За словами високопосадовця, об'єкти зазнали суттєвих руйнувань. Внаслідок удару спалахнули пожежі. На щастя, вогнеборцям вдалося їх ліквідувати. На місцях прильотів продовжують свою роботу відповідні служби. Минулося без постраждалих.

Сергій Лисак додав, що Росія продовжує демонструвати цілому світу своє справжнє обличчя: "криваве, жорстоке та потворне". Тож він наголосив, що цей монстр просто не має права існувати.

Дронами також атакували Південь

Тривожним був вечір 10 лютого для мешканців Півдня України. Як зауважили в ОК "Південь", з 19:50 по 22:50 російські загарбники атакували регіон іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136". Силами та засобами протиповітряної оборони цього вечора вдалося збити 11 іранських "мопедів":

4 над Одеською;

5 над Миколаївською;

2 над Херсонською областю.

Наші підрозділи протиповітряної оборони у небі над Одещиною збили 4 дрони-камікадзе "Шахід", які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО, які завжди на сторожі нашого неба та вкотре показали свій професіоналізм,

– підкреслив глава ОВА Максим Марченко.

Зауважимо, що на момент атаки дронами на Одещині повітряної тривоги не оголошували. Як зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, причиною може бути специфіка використання баражуючих боєприпасів, якими є іранські "Шахіди". Вони могли летіти на надто низькій висоті.

З усім тим, українські військові не лише виявили ворожі дрони. Вони ще змогли збити 2 безпілотники над морем, коли вони лиш підлітали до області.