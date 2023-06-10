Оккупанты атаковали Харьковщину дронами: есть жертва и раненые

Россия в ночь на 10 июня обстреляла "Шахедами" области Украины. От российского террора пострадала Харьковская область.

Так, враг запустил на территорию региона 10 дронов-камикадзе. Беспилотники атаковали Богодуховский и Купянский районы.

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Последствия атаки

Как отмечают, в результате попаданий произошли пожары. К сожалению, погиб 29-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 39-летний и 54-летний местные жители, их госпитализировали.

По этому факту правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Последствия атаки дронами в Харьковскую область / Фото Харьковская областная прокуратура

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Олег Синегубов сообщил, что 9 июня российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

В результате обстрелов Волчанского ранения получил 63-летний мирный житель. В результате атаки на село Гороховатка Изюмского района получил ранение 47-летний гражданский мужчина.

По селе Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших.

В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор, а в Глушковке из-за обстрелов произошел лесной пожар.

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