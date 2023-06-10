Оккупанты атаковали Харьковщину дронами: есть жертва и раненые
Источник:Олег Синегубов
Россия в ночь на 10 июня обстреляла "Шахедами" области Украины. От российского террора пострадала Харьковская область.
Так, враг запустил на территорию региона 10 дронов-камикадзе. Беспилотники атаковали Богодуховский и Купянский районы.
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Последствия атаки
Как отмечают, в результате попаданий произошли пожары. К сожалению, погиб 29-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 39-летний и 54-летний местные жители, их госпитализировали.
По этому факту правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).
Последствия атаки дронами в Харьковскую область / Фото Харьковская областная прокуратура
Обстрелы Харьковщины: последние новости
Олег Синегубов сообщил, что 9 июня российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.
В результате обстрелов Волчанского ранения получил 63-летний мирный житель. В результате атаки на село Гороховатка Изюмского района получил ранение 47-летний гражданский мужчина.
По селе Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших.
В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор, а в Глушковке из-за обстрелов произошел лесной пожар.
Что известно об очередной ночной ракетной атаке
- Ночью Россия атаковала Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Всего с северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства – из района восточного побережья Азовского моря.
- Силы ПВО сбили 2 крылатых ракеты и 20 беспилотников. Оккупанты ночью атаковали Полтавскую, Харьковскую и Одесскую области.
- На Полтавщине - баллистическими и крылатыми ракетами атакован аэродром "Миргород" - повреждения инфраструктуры и техники, а после падения обломков повреждены 9 частных зданий и 4 автомобиля. Без пострадавших.
- В Одесской области - на область россияне направили 8 "Шахедов" - все было уничтожено ПВО. В результате падения обломков в одной из квартир Одессы вспыхнул пожар: 3 человека погибли, 27 пострадали.
- По рекреационной зоне Одесщины был нанесен ракетный удар – 2 ракеты были уничтожены, 1 попала на побережье, в результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома – также 3 человека получили ранения.