Всех пострадавших в результате атаки "Шахидов" доставили в больницу. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА.

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Трое раненых в тяжелом состоянии

Одну девушку уже отпустили на амбулаторное лечение. Впрочем, еще трое раненых находятся под наблюдением медиков.

У трех тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает,

– отметил Сергей Гамалий.

Заметим, что в результате российской атаки погиб спасатель. Владислав Дворак – командир отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части Хмельницкого. Ему было всего 22 года.

Также оккупанты повредили ряд зданий, в частности, гражданские дома. Спасатели продолжают тушить пожары. Отметим, что о взрывах в Хмельницком сообщали около 02:20.

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Что известно о ночной атаке России на Украину