Усіх постраждалих внаслідок атаки "Шахідів" доставили в лікарню. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА.
Читайте також Окупанти запустили "Шахіди" по Україні: усе, що відомо про нічну атаку дронами
Троє поранених у важкому стані
Одну дівчину вже відпустили на амбулаторне лікування. Втім, ще троє поранених перебувають під наглядом медиків.
У трьох важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує,
– зазначив Сергій Гамалій.
Зауважимо, що внаслідок російської атаки загинув рятувальник. Владислав Дворак – командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький. Йому було лише 22 роки.
Також окупанти пошкодили низку будівель, зокрема, цивільні будинки. Рятувальники продовжують гасити пожежі. Зазначимо, що про вибухи у Хмельницькому повідомляли близько 02:20 години.
Дивіться також На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті
Що відомо про нічну атаку Росії на Україну
- Вночі, з 23:00 і до ранку, окупанти застосували по території України 14 "Шахідів".
- На Київ росіяни запускали "Шахіди" двома хвилями. Попередньо, минулося без жертв та влучань. Сили ППО знищили всі 9 дронів-камікадзе.
- У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Їх ворог випускав з північного напрямку.
- Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни завдали ракетний удар по Мирнограді Донецької області. Пошкоджено садок та гараж.
- У Нікополі на Дніпропетровщині стався артилерійський обстріл. Пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.
- У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля, зазначив Єрмак.
- У Запорізькій ОВА повідомили, що вночі окупанти атакували обласний центр ракети С-300. Секретар міської ради зазначив, що зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. На щастя, люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначили в ОВА.