Ця ніч для Запоріжжя була гучною. Росіяни застосували проти мирного населення ракети з С-300.

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Російські терористи вночі обстріляли Запоріжжя ракетами

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування,

– повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

На щастя, люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначили в ОВА.

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Що відомо про нічну атаку росіян