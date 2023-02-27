Эта ночь для Запорожья была шумной. Россияне применили против мирного населения ракеты из С-300.
Читайте также Ночная атака дронами: оккупанты запустили по Украине более десятка "Шахидов"
Российские террористы ночью обстреляли Запорожье ракетами
В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушение,
– сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
К счастью, люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду, отметили в ОВА.
Смотрите также Войну принесли свои же: как российские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины
Что известно о ночной атаке россиян
- Ночью, с 23:00 и до утра, оккупанты применили по территории Украины 14 "Шахидов".
- Россияне нанесли 3 вражеских удары по Хмельницкому. К сожалению, погиб человек, еще 4 раненых. Также сообщают о ряде поврежденных построек. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары.
- На Киев россияне запускали "Шахиды" двумя волнами. Предварительно обошлось без жертв и попаданий. Силы ПВО уничтожили все 9 дронов-камикадзе.
- В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Их враг выпускал с северного направления.
- Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Поврежден садик и гараж.
- В Никополе на Днепропетровщине произошел артиллерийский обстрел. Повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.
- В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание, отметил Ермак.