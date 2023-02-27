Эта ночь для Запорожья была шумной. Россияне применили против мирного населения ракеты из С-300.

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Российские террористы ночью обстреляли Запорожье ракетами

В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета на объекте гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушение,

– сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

К счастью, люди не пострадали. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду, отметили в ОВА.

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Что известно о ночной атаке россиян