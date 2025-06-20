Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Попадание по гражданским объектам, пожары, повреждения домов: все о последствиях атаки "Шахедами"

Россия планирует продолжать террор

Коваленко подчеркнул, что враг планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов. Противник также параллельно информационно качать 2 кампании:

на международную аудиторию россияне будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, "потому что Украина будто хочет",

россияне будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, "потому что Украина будто хочет", а на внутреннюю украинскую сегментировано будут распространять тезисы, что "Украина будто не способна защититься и Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции.

Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие – также,

– подчеркнул Коваленко.

Глава ЦПД СНБО отметил, что тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Он отметил, что Россия хочет продолжать войну и "там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла".

"Это у них не получится", – резюмировал он.