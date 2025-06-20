Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Росія планує продовжувати терор

Коваленко підкреслив, що ворог планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів. Противник також паралельно інформаційно качатиме 2 кампанії:

на міжнародну аудиторію росіяни поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, "бо Україна ніби хоче",

росіяни поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, "бо Україна ніби хоче", а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції.

Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також,

– підкреслив Коваленко.

Очільник ЦПД РНБО наголосив, що тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Він зазначив, що Росія хоче продовжувати війну і "там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу".

"Це в них не вийде", – резюмував він.