Видео боевой работы в сети обнародовало воздушное командование "Юг". Естественно, военные не сообщали, где проходила работа украинских защитников.

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Как военные защищали небо ночью

О боевой работе на Юге печь во время ночной атаки сообщали в Николаевской и Одесской области. На обнародованных кадрах защитники неба точным выстрелом уничтожили очередную воздушную цель, которой враг планировал нанести удар по территории Украины.

На видео – ночная боевая работа воинов воздушного командования "Юг". Очередная вражеская воздушная цель уничтожена! – говорится в сообщении.

Кстати, почти все воздушные цели были уничтожены на Юге – в Николаевской и Одесской областях. В частности, в Одесской области силы и средства ПВО уничтожили все 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 20 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Над Николаевщиной были также уничтожены 3 дрона-камикадзе. Еще 2 беспилотника – на счету других подразделений Сил обороны Юга Украины.

В ночь на 18 июля на Юге уничтожили 31 вражескую цель из 38. Остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ночная комбинированная атака: коротко