Видео боевой работы в сети обнародовало воздушное командование "Юг". Естественно, военные не сообщали, где проходила работа украинских защитников.
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Как военные защищали небо ночью
О боевой работе на Юге печь во время ночной атаки сообщали в Николаевской и Одесской области. На обнародованных кадрах защитники неба точным выстрелом уничтожили очередную воздушную цель, которой враг планировал нанести удар по территории Украины.
На видео – ночная боевая работа воинов воздушного командования "Юг". Очередная вражеская воздушная цель уничтожена! – говорится в сообщении.
Кстати, почти все воздушные цели были уничтожены на Юге – в Николаевской и Одесской областях. В частности, в Одесской области силы и средства ПВО уничтожили все 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 20 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Над Николаевщиной были также уничтожены 3 дрона-камикадзе. Еще 2 беспилотника – на счету других подразделений Сил обороны Юга Украины.
В ночь на 18 июля на Юге уничтожили 31 вражескую цель из 38. Остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ночная комбинированная атака: коротко
- Воздушная тревога на Юге начала раздаваться около 01:30. Впоследствии тревоги распространились и на другие регионы.
- Большинство воздушных целей было направлено на Одесскую область. Там ночью раздавались мощные взрывы.
- Вообще во время комбинированной атаки враг выпустил 6 "Калибров" и 36 ударных БпЛА. Силы и средства ПВО ликвидировали все крылатые ракеты и 31 "Шахед".
- К сожалению, без разрушений не обошлось. В Николаеве оккупанты попали в объект промышленности, в результате чего там возник пожар.
- В Одесской области обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранение получил пожилой мужчина – пока он находится в больнице.