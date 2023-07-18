Відео бойової роботи у мережі оприлюднило повітряне командування "Південь". Ясна річ, військові не повідомляли, де відбувалася робота українських захисників.
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Як військові боронили небо уночі
Про бойову роботу на Півдні піч час нічної атаки повідомляли у Миколаївській та Одеській області. На оприлюднених кадрах захисники неба влучним пострілом знищили чергову повітряну ціль, якою ворог планував завдати удару по території України.
На відео – нічна бойова робота воїнів повітряного командування "Південь". Чергову ворожу повітряну ціль знищено! – мовиться у повідомленні.
До слова, майже усі повітряні цілі були знищенні на Півдні – у Миколаївській та Одеській областях. Зокрема, на Одещині сили та засоби ППО знищили всі 6 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 20 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Над Миколаївщиною було також знищено 3 дрони-камікадзе. Ще 2 безпілотники – на рахунку інших підрозділів Сил оборони Півдня України.
Загалом, у ніч на 18 липня на Півдні знищили 31 ворожу ціль з 38. Решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нічна комбінована атака: коротко
- Повітряна тривога на Півдні почала лунати близько о 01:30. Згодом тривоги поширилися й на інші регіони.
- Більшість повітряних цілей були направлені на Одеську область. Там уночі лунали потужні вибухи.
- Загалом під час комбінованої атаки ворог випустив 6 "Калібрів" та 36 ударних БпЛА. Сили та засоби ППО ліквідували усі крилаті ракети й 31 "Шахед".
- На жаль, без руйнувань не минулося. У Миколаєві окупанти влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого там виникла пожежа.
- В Одеській області уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури й кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення зазнав літній чоловік – наразі він перебуває в лікарні.