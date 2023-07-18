У ніч проти 18 липня окупанти випустили по нашій державі десятки повітряних цілей. Уламок ракети придавив мешканця приватного будинку просто у ліжку. ЗМІ пишуть, що чоловік 1949 року народження. Він не загинув, однак був поранений.

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Порятунок 74-річного Миколи

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Йому надають усю необхідну допомогу.

Дружина потерпілого Валентина Георгіївна розповіла журналістам, що спала в сусідній кімнаті. Спершу вона навіть не зрозуміла, що сталося. Жінка подумала, що на чоловіка звалилось щось з горища.

Микола інсульт мав і правий його бік погано працював. Я спала на іншому ліжку. Почула, що щось гримнуло, до нього, а нічого не бачу – пилюка. Подумала, що це якийсь бачок упав із горища. Не зрозуміла, що це. Хотіла йому допомогти, а вона така важка – жах. Вийшла надвір, кричу "Допоможіть". Усі збіглися сусіди. Вона (ракета – 24 Канал) його так сильно притиснула.

Як зазначила Валентина, у її чоловіка через це – поламані ребра та серйозно постраждало око.

Наслідки російської атаки на Одещину / фото видання "Думская"

Окрім того, журналісти "Радіо Свобода" показали кадри будинку зсередини. За словами дружини постраждалого, вона не змогла поїхати зі своїм чоловіком у лікарню, оскільки повинна була контролювати те, що відбувається в оселі.

Будинок, у який влучив уламок ракети: відео "Радіо Свобода"

Разом з тим з'явилося відео від патрульних поліцейських, які першими прибули на місце обстрілу. На ньому, власне, видно, як Миколу діставали з-під завалів.

Приїзд правоохоронців на місце атаки: відео поліції

Варто сказати, що за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури уже було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Водночас міністерво оборони ворожої держави заявило, що це була така "помста" за "бавовну" на Кримському мосту, яка трапилася 17 липня.