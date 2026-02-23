Россия атаковала ракетой и более сотни дронов: что удалось сбить силам ПВО

В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 дронами различных типов. Большинство дронов было сбито.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов и ракет сбили силы ПВО?

В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 126 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 80 из них – "Шахеды".

"Искандер" сбить не удалось, а вот дроны в большинстве никуда не долетели. Силы ПВО обезвредили 105 вражеских БпЛА.

Баллистическая ракета, к сожалению, попала на одной из локаций, а также 20 ударных БпЛА на 11 локациях. Фиксировали также падение обломков на одной из локаций.

В Воздушных силах предостерегли, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Утром под ударами были Харьков и Запорожье