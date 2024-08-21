В Киеве объявили уже четвертую тревогу с начала суток. Последняя была связана с угрозой баллистического вооружения, однако ранее ее объявляли из-за "Шахеды".
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Без жертв и разрушений
С вечера 20 августа и всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БпЛА врага. В частности, и Киев.
По предварительной информации в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов.
Но силами и средствами ПВО все ударные БпЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву,
– говорится в сообщении.
В городе обошлось без жертв и разрушений.