У Києві оголосили вже четверту тривогу від початку доби. Остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте раніше її оголошували через "Шахеди".
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Без жертв та руйнувань
Від вечора 20 серпня і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. Зокрема, й Київ.
За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів.
Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва,
– мовиться в повідомленні.
У місті обійшлось без жертв та руйнувань.