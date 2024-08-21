У Києві оголосили вже четверту тривогу від початку доби. Остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте раніше її оголошували через "Шахеди".

Дивіться також Росія готується до масованого удару по Україні: коли може відбутися нова атака

Без жертв та руйнувань

Від вечора 20 серпня і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. Зокрема, й Київ.

За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів.

Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва,

– мовиться в повідомленні.

У місті обійшлось без жертв та руйнувань.