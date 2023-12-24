В ночь с 23 на 24 декабря Россия выпустила в сторону Украины дроны-камикадзе. Глава Тростянецкого поселкового совета Людмила Червонецкая прокомментировала атаку "Шахедами" и поделилась кадрами с места событий.
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Что известно о последствиях атаки в Винницкой области
Червонецкая заявила, что один вражеский дрон сбили над Тростянецкой общиной.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины 14 вражеских объектов были уничтожены. Один из них ликвидирован на территории нашей общины,
– заявила она.
По ее словам, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Однако обломки "Шахеда" повредили здания. Повреждения получили хозяйственные помещения и жилые дома. Глава Тростянецкого поселкового совета показала фото, на которых можно увидеть воронку, выбитое стекло, сломанную дверь, изуродованную крышу.
Последствия падения обломков БПЛА в Винницкой области / Фото Людмилы Червонецкой
Червонецкая сообщила, что на месте работают соответствующие комиссии, профильные службы и восстановительные бригады. По ее словам, Тростянецкий поселковый совет 24 декабря принял решение о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий российской агрессии. Также глава Тростянецкого поселкового совета поблагодарила украинских защитников.
Что известно о недавней атаке "Шахедами"
- Вечером 23 декабря оккупанты запустили дроны-камикадзе. Наша ПВО сбила 14 из 15 "Шахедов".
- Тревогу из-за российских БПЛА объявляли в Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях. Харьковщина тогда "покраснела" из-за активности вражеской тактической авиации.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о падении обломков БПЛА в Илларионовской общине. В результате были повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки и линии электропередач.
- Известно, что наши воины уничтожили 4 дрона на Днепропетровщине. А именно по одному в Днепровском и Криворожском районах, а также два в Синельниковском районе.