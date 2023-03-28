Воздушные силы показали, как приземляли российский дрон во время массированной атаки

Поздним вечером 27 марта Россия запустила по Украине 13 иранских дронов-камикадзе и 1 разведывательный беспилотник. Воздушные силы показали кадры уничтожения одной из вражеских целей.

Кадры ликвидации вражеского дрона показали бойцы воздушного командования "Центр". Вероятно, на видео зафиксировано сбивание вражеского беспилотника в Киевской области.

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Как наши воины сбили беспилотник

В Воздушных силах отметили, что наши воины держат оборону украинского неба день и ночь, поэтому места вражеским дронам в нем нет. Это доказывают бойцы воздушного командования "Центр", приземлившие вражеский беспилотник. Вероятно, это иранский дрон-камикадзе, одна судьба вероятности, что это может быть разведывательный беспилотник "Гранат-4".

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Еще одно видео опубликовал глава Коцюбинского поселкового совета Киевской области Сергей Даниш. На видео видны сбитые обломки дрона, воронка, образовавшаяся после падения и огонь, охвативший деревья после падения обломков.

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Ночная вражеская атака

Поздно вечером 27 марта в Киеве и ряде областей сирены известили о воздушной тревоге. Россияне запустили дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 из Брянской области на северные области и с восточного побережья Азовского моря на южные.

Во время тревоги раздались взрывы в Киеве. В Соломенском районе вспыхнул пожар в здании магазина. Пожар локализовали. Глава КМВА Сергей Попко утверждает, что причиной пожара стало падение обломков, однако информация нуждается в уточнении. Пострадавших в результате этих событий нет.

Силы ПВО сбили 12 из 13 запущенных иранских дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник "Гранат-4". В уничтожении враждебных целей отличились бойцы воздушных командований "Центр" и "Восток".

Кроме дронов, россияне из самолетов Су-35, вылетевших из аэродрома Морозовск Ростовской области, нанесли удары двумя авиационными бомбами по Херсонской области. Последствия атаки пока не известны.