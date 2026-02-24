24 февраля, 19:41
Россия запустила "Шахеды": где летят вражеские дроны
Россия начала очередную воздушную атаку против Украины. В пространстве страны есть вражеские ударные дроны.
О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространение воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.
Где сейчас вражеские дроны?
19:45, 24 февраля
БпЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.
19:23, 24 февраля
БпЛА на юге Николаевщины курсом на Николаев.
19:22, 24 февраля
Группа БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины.
19:19, 24 февраля
БпЛА на Харьков с востока!
19:16, 24 февраля
Группа БпЛА на севере Сумщины курсом на Шостку.
19:15, 24 февраля
БпЛА на Чугуев с востока!
19:10, 24 февраля
БпЛА на Харьковщине в направлении Ольшаны/Пересечное.
19:06, 24 февраля
- Несколько вражеских БпЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.