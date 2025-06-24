24 июня, 22:53
Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны
Вечером 24 июня Россия начала очередную дроновую атаку по Украине. "Шахеды" залетают с востока.
О передвижении вражеских ударных дронов, где есть опасность ударов и где раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.
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Что известно об очередной воздушной атаке России
БпЛА курсом на Овидиополь/Черноморск.
22:52, 24 июня
БпЛА курсом на Овидиополь/Черноморск.