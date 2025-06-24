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24 Канал Новости Украины Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони
24 июня, 22:53
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Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны

Сергей Попович

Вечером 24 июня Россия начала очередную дроновую атаку по Украине. "Шахеды" залетают с востока.

О передвижении вражеских ударных дронов, где есть опасность ударов и где раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.

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Что известно об очередной воздушной атаке России

22:52, 24 июня

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