Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны

Вечером 24 июня Россия начала очередную дроновую атаку по Украине. "Шахеды" залетают с востока.

О передвижении вражеских ударных дронов, где есть опасность ударов и где раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.

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Что известно об очередной воздушной атаке России