Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире телеканала "Рада". По ее словам, разведывательные действия или атака беспилотниками может произойти уже сегодня.
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Готовиться ли к новому нападению дронами
Спикер отметила, что российские ракетоносители и дальше находятся в Черном море, поэтому расслабляться не стоит. Кроме того, у оккупантов достаточно беспилотников типа Shahed-136.
Они могут активизировать с помощью них свою разведку или атаковать территорию Украины. Произойти это может даже сегодня.
Порывистый ветер для них (врагов – 24 Канал) определенным препятствием. Поэтому они не использовали их (дроны – 24 Канал) во время повышенной штормовой опасности и штормовой погоды, когда был очень сильный порывистый ветер. Пока погода немного утихла, и это может быть признаком, что они воспользуются этим,
– объяснила Наталья Гуменюк.
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