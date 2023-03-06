Оккупанты делают все возможное для того, чтобы атаки дронами-камикадзе были результативными. Поэтому они прибегают к определенным уловкам, чтобы существующие в Украине системы ПВО испытывали определенные трудности со сбиванием "Шахидов". Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Как россияне маскируют "Шахиды"

По его словам, пока ВСУ не деоккупировали правый берег Днепра, российские захватчики запускали дроны-камикадзе как с полуострова Крым, так и с Херсонщины. Поскольку часть области была освобождена, врагу пришлось изменить свою стратегию. Теперь он ударные беспилотники запускает с восточного берега Азовского моря.

Ну и дальше, когда они уже по Днепру летели, долетая в центральные области, в частности в Киев, там их сбивало уже Воздушное командование "Центр". Уже, кажется, в третий раз запускают "Шахиды" именно с севера, Брянской области,

– отметил Игнат.

Но были и запуски с территории Белоруссии. В этом случае дроны-камикадзе также летели по руслу Днепра. Они, заметил Игнат, заходят в воздушное пространство Украины так же, как в начале полномасштабного вторжения российские самолеты.

Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным, – и ракеты, и "Шахиды", чтобы могли пролетать и достигать своих целей,

– подчеркнул Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, эти методы российских захватчиков уже отработали наши военные. Именно поэтому наша ПВО сбивает большинство иранских дронов, которые для атак используют противники.

Большинство дронов удалось сбить