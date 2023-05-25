Ночью 25 мая была двенадцатая с начала мая атака россиян на Киев дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Однако попытка врага потерпела поражение.

Смотрите также Оккупанты хотели атаковать важные объекты на Западе страны: что известно о ночной атаке "Шахидами"

Как силы ПВО сбивали цели над Киевом

Командование Объединенных сил ВС Украины показало кадры, как силы ПВО сбивали "Шахиды" над столицей. Военные отметили, что удар был массирован в несколько волн, однако все целые враги были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны.

Как сбивали дроны над Киевом 25 мая: смотрите видео

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, к отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация Противовоздушных сил и мобильные огневые группы противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

ПВО Украины бьет все рекорды

По словам командующего, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных по всему миру. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых неприятельских целей бьет все рекорды.

Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в Северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в безопасности во время воздушных тревог,

– сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отметим, что ночью 25 мая оккупанты выпустили по стране 36 "Шахидов". Силы ПВО сбили все цели:

ППК "Запад" сбило 22 дрона;

ППК "Центр" сбило 10 дронов;

ППК "Юг" сбило 4 дрона;