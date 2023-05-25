Вночі 25 травня була дванадцята з початку травня атака росіян на Київ дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Проте спроба ворога зазнала поразки.

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Як сили ППО збивали цілі над Києвом

Командування Об'єднаних сил ЗС України показало кадри, як сили ППО збивали "Шахеди" над столицею. Військові зазначили, що удар був масованим у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони.

Як збивали дрони над Києвом 25 травня: дивіться відео

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, до відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація Протиповітряних сил та мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

ППО України б'є усі рекорди

За словами командувача, сьогодні силам та засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б'є усі рекорди.

Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у Північній операційній зоні та робить усе для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривог,

– сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зауважимо, що вночі 25 травня окупанти випустили по країні 36 "Шахедів". Сили ППО збили усі цілі:

ПвК "Захід" збило 22 дрони;

ПвК "Центр" збило 10 дронів;

ПвК "Південь" збило 4 дрони;

Найбільше цілей ворог випустив по західних областях. Ймовірно, ворог хотів атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти.