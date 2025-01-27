Россияне часто применяют приманки во время атак БпЛА, –Демченко

За время войны с Россией мобильные огневые группы Государственной пограничной службы Украины уничтожили более 300 беспилотников ударного и разведывательного типов. При этом враг активно применял приманки.

Приманки отвлекают основные огневые группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какие приманки применяет враг во время атак БпЛА

"Могу отметить, что мобильными огневыми группами Государственной пограничной службы за время войны сбито более 300 БПЛА, которые враг запускал по нашей территории – и ударного, и разведывательного типов. Преимущественно это, конечно, "Шахеды", и большинство из них были поражены в течение прошлого года",

– отметил Демченко.

По его словам, во время атак дронами Россия нередко использует приманки, чтобы отвлечь основные средства поражения.

"По территории по границе с Беларусью таких случаев значительно меньше. Большинство попыток захода идет все же с территории России, в частности речь идет о Сумском и Черниговском направлениях. Активно враг также запускает такие воздушные средства поражения или отвлечения и по Южному направлению", – отметил он.

Демченко отметил, что протяженность границы с Россией большая, и враг ищет маршруты для запуска беспилотников, чтобы они могли проникать глубже на территорию Украины. В то же время мобильные огневые группы ГПСУ работают максимально эффективно ликвидируя такие воздушные угрозы.

Напомним, Россия запустила по Украине 104 беспилотника в ночь на 27 января. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.