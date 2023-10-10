Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг". На видео боевая работа украинских военных в Одесской и Николаевской областях.

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Украинские военные обезвредили 27 "Шахедов"

В течение ночи украинские зенитчики эффектно и эффективно уничтожали "Шахеды", которыми Россия атаковала из временно оккупированного Крыма.

Судя по кадрам, можно предположить, что украинские военные снова применили зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125.

Боевая работа украинских зенитчиков: смотрите видео

Генерал-лейтенанта Николая Олещука поблагодарил зенитчиков за результат во время боевой работы.

Ночная атака "Шахедами": подробности