Российские дроны долетают до Киева: почему их не сбивают, как только они пересекли границу

Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. В частности, "Шахедами" бьют по Киеву. Так что возникает логичный вопрос: почему их не сбивают еще на границе нашего государства.

Ответил на него в интервью командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он объяснил, что изменилось в атаках "Шахедами" Украины и почему эти воздушные объекты не всегда просто сбивать.

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Сбить "Шахеды" ночью – не так просто

В последнее время тактика применения противником ударных дронов типа Shahed-131/136 заметно изменилась. Противник продолжает их применять преимущественно в ночное время на предельно малых высотах,

– отмечает Наев.

В то же время он обратил внимание на то, что оккупанты постоянно меняют маршрут. Это россияне делают, чтобы использовать дроны с учетом рельефа.

Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, ведь их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя), и определить направление их полета в ночное время довольно сложно,

– резюмировал он.

Если же визуальный контакт с дроном отсутствует, то уничтожить воздушную цель гораздо сложнее. А все потому, что наши защитники точно не знают, где же пролетает "Шахед". Это непростая задачка. В то же время следует отметить, что "мы с ней пытаемся справиться".

По словам Наева, в вопросе сбивания "Шахедов" преимущество будет у комплексов. Они способны самостоятельно обнаруживать воздушную цель и сбивать ее с помощью РЛС.

ПВО ночью сбила ракеты и дроны

В ночь на 14 августа российские военные совершили комбинированную массированную атаку. Для этого с фрегата из района Ялты оккупанты выпустили 8 крылатых ракет "Калибр", а также из Приморско-Ахтарска – 15 дронов-камикадзе "Шахед".

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены", – говорят в Воздушных силах ВСУ.

Для этого использовали зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.