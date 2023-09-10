Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Всего в считанных километрах от Донецкого аэропорта: ВСУ заняли часть Опросного.

Атака "Шахедами"

Военный эксперт отметил, что основное движение дронов было в Киев. Скорее всего, это была проверка новых маршрутов.

Надо быть осторожными, ведь в ближайшее время после "Шахедов" могут пойти ракеты,

– подчеркнул Роман Свитан.

Население это уже отлично понимает. Украинцы знают цель и цикличность атак врага.



Количество уничтоженных дронов / Фото: Воздушные Силы

"Большинство сбили, однако 7 "Шахедов" все же прошло. Такой дрон с 40 килограммами взрывчатки, найдя свою цель, может нанести серьезные проблемы", – добавил военный эксперт.

В Симферополе горела военная часть

Россияне утверждали, что летело большое количество беспилотников. При этом они еще и якобы "все сбили".

Говорят, что 8 беспилотников летело и 8 они сбили. Однако почему-то горела военная часть одна и другая в районе Керчи. Следовательно, не совсем все они сбивают,

– отметил военный эксперт.

"Часть беспилотников действительно сбивается, однако та часть, которая должна была выполнить боевую задачу, это делает. Те кадры, которые мы видим, как раз и являются выполнением боевой задачи", – сказал Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Наступательные действия зимой

По словам военного эксперта, прошлую зиму мы уже пережили, поэтому уже понятно, что двигаться в это время можно только по некоторым позициям. К примеру, можно заходить в Горловку, в Донецк и двигаться по дорогам с твердым покрытием. Там совсем не будет влиять дорога на движение войск.

"И можно двигаться южнее линии Волноваха – Черниговка – Токмак. То есть нам до сезона дождей нужно дойти до железнодорожной дороги", – добавил Свитан.

Он подчеркнул, что, исходя из динамики движения, пока видно, что мы к дождям успеем подойти к этому пути.

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