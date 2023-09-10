Ориентировано в 01.30 в Киеве и области во время воздушной тревоги раздались взрывы, в регионе работала ПВО. 24 Канал собрал все, что известно о последствиях атаки.

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Россия атаковала в несколько волн

По данным Воздушных сил, Россия совершила атаку ударными БпЛА типа "Шахед" из Северного направления (с российского Курска).

Были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины, из них силы Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других Сил обороны Украины уничтожили 26 дронов.

Последствия падения обломков в Киеве

В ГСЧС сообщили, что падение обломков зафиксировали в пяти районах столицы: Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком. На месте работали экстренные службы.

В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, произошло возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе обломки упали на проезжей части, в Подольском районе – на открытую местность.

Обломок попал в квартиру на 24 этаже

Кроме того, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи. Потерпевших, к счастью, нет.

В КГГА сообщали, что хозяева самостоятельно потушили огонь

Обратите внимание! К ликвидации последствий атаки были привлечены 35 спасателей и 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Спасатели ликвидировали последствия падения обломков / Фото ГСЧС

В КГГА отметили, что большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. В результате атаки были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие.

Есть пострадавший – без угрозы жизни

Один человек пострадал в Подольском районе Киева – у него острая реакция на стресс. Медики оказывали помощь пострадавшему на месте, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Повреждена гражданская инфраструктура

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко по состоянию на утро рассказал о ситуации в безопасности в регионе.

Он уточнил, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссечены фасады и кровли. Последствия устраняют,

– говорится в сообщении.

Важно ! Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой – учебно-реабилитационный центр.



Взрывы в Киеве 10 сентября / Фото Reuters

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Момент атаки России на столицу / Фото Reuters

ПВО работала не только в Киевской области

Враг запускает ударные дроны группами и на разные направления, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Наше ПВО работало не только на Киевщине, но и в других областях. В частности, в Сумской области был уничтожен дрон.

"Оккупанты пытаются как можно больше охватить направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО и усложнить отражение нападения. Но Силы обороны дают тот результат, что и всегда", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве звучала около 3 часов.