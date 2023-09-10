Ориентировано в 01.30 в Киеве и области во время воздушной тревоги раздались взрывы, в регионе работала ПВО. 24 Канал собрал все, что известно о последствиях атаки.

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По данным Воздушных сил, Россия совершила атаку ударными БпЛА типа "Шахед" из Северного направления (с российского Курска).

Были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины, из них силы Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других Сил обороны Украины уничтожили 26 дронов.

В ГСЧС сообщили, что падение обломков зафиксировали в пяти районах столицы: Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком. На месте работали экстренные службы.

  • В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, произошло возгорание. Информация о пострадавших не поступала.
  • В Соломенском районе обломки упали на проезжей части, в Подольском районе – на открытую местность.

Обломок попал в квартиру на 24 этаже

Кроме того, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи. Потерпевших, к счастью, нет.

В КГГА сообщали, что хозяева самостоятельно потушили огонь

Спасатели ликвидировали последствия падения обломков / Фото ГСЧС

В КГГА отметили, что большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. В результате атаки были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие.

Один человек пострадал в Подольском районе Киева – у него острая реакция на стресс. Медики оказывали помощь пострадавшему на месте, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко по состоянию на утро рассказал о ситуации в безопасности в регионе.

Он уточнил, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссечены фасады и кровли. Последствия устраняют,
– говорится в сообщении.


Взрывы в Киеве 10 сентября / Фото Reuters

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Момент атаки России на столицу / Фото Reuters

Враг запускает ударные дроны группами и на разные направления, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Наше ПВО работало не только на Киевщине, но и в других областях. В частности, в Сумской области был уничтожен дрон.

"Оккупанты пытаются как можно больше охватить направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО и усложнить отражение нападения. Но Силы обороны дают тот результат, что и всегда", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве звучала около 3 часов.