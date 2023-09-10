Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака "Шахедами"

Військовий експерт зазначив, що основний рух дронів був до Києва. Скоріш за все, що це була перевірка нових маршрутів.

Треба буди обережними, адже найближчим часом після "Шахедів" можуть піти ракети,

– наголосив Роман Світан.

Населення це вже чудово розуміє. Українці знають мету та циклічність атак ворога.



Кількість знищених дронів / Фото: Повітряні Сили

"Більшість збили, проте 7 "Шахедів" все ж пройшло. Такий дрон із 40 кілограмами вибухівки, знайшовши свою ціль, може завдати серйозних проблем", – додав військовий експерт.

У Сімферополі горіла військова частина

Росіяни стверджували, що летіла велика кількість безпілотників. При тому вони ще й нібито "все позбивали".

Кажуть, що 8 безпілотників летіло й всі 8 вони збили. Проте чомусь горіла військова частина одна й інша в районі Керчі. Отже, не зовсім все вони збивають,

– зазначив військовий експерт.

"Частина безпілотників дійсно збивається, проте та частина, яка повинна була виконати бойову задачу, це робить. Оті кадри, які ми бачимо, якраз і є виконанням бойової задачі", – сказав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Наступальні дії взимку

За словами військового експерта, минулу зиму ми вже пережили, тому вже зрозуміло, що рухатися в цю пору можна тільки по деяких позиціях. Наприклад, можна заходити в Горлівку, в Донецьк й рухатися дорогами з твердим покриттям. Там зовсім не буде впливати дорога на рух військ.

"Й можна рухатися південніше лінії Волноваха – Чернігівка – Токмак. Тобто нам до сезону дощів потрібно дійти до залізничної дороги", – додав Світан.

Він наголосив, що, виходячи з динаміку руху, поки видно, що ми до дощів встигнемо підійти до цієї колії.

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