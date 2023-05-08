Выбиты окна, разбитая стена и сожженный автомобиль: жуткие последствия ночной атаки Киева

В ночь на 8 мая российские террористы запустили 35 "Шахидов" из Брянской области. Все они пытались атаковать столицу и были успешно обезврежены нашей ПВО.

Начальник КГВА Сергей Попко ранее отмечал, что обломки дрона упали в Святошинском и Соломенском районах столицы. В результате пострадали люди, авто и многоэтажка.

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Последствия атаки по Киеву

По информации телеканала "Киев", обломки сбитого иранского дрона упали на многоэтажку в Святошинском районе около 01:40 ночи. Как стало известно, обломки повредили квартиру на 11 этаже дома.

Взрывная волна снесла кусок стены, повыбивала окна, двери и повредила покрытие. Кроме того, повреждения получили припаркованные вблизи дома авто. По предварительной информации, одно авто сгорело дотла, еще 7 – получили механические повреждения.

Последствия падения обломков в Святошинском районе / Фото Александр Гусеев, Ян Доброносов

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они документируют преступления России и производят следственные действия.

Обломки повредили припаркованные авто / Фото Александр Гусеев, Ян Доброносов

Пожарные гасили огонь, возникший после падения обломков на автомобиле. Напомним, что в Соломенском районе обломки упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны". Кличко заявил, что 3 человека пострадали, из них – 2 госпитализировали в больницу.

Как выглядит поврежденный обломками дом: смотрите видео

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