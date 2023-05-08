Выбиты окна, разбитая стена и сожженный автомобиль: жуткие последствия ночной атаки Киева
Источник:Ян Доброносов
В ночь на 8 мая российские террористы запустили 35 "Шахидов" из Брянской области. Все они пытались атаковать столицу и были успешно обезврежены нашей ПВО.
Начальник КГВА Сергей Попко ранее отмечал, что обломки дрона упали в Святошинском и Соломенском районах столицы. В результате пострадали люди, авто и многоэтажка.
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Последствия атаки по Киеву
По информации телеканала "Киев", обломки сбитого иранского дрона упали на многоэтажку в Святошинском районе около 01:40 ночи. Как стало известно, обломки повредили квартиру на 11 этаже дома.
Взрывная волна снесла кусок стены, повыбивала окна, двери и повредила покрытие. Кроме того, повреждения получили припаркованные вблизи дома авто. По предварительной информации, одно авто сгорело дотла, еще 7 – получили механические повреждения.
Последствия падения обломков в Святошинском районе / Фото Александр Гусеев, Ян Доброносов
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они документируют преступления России и производят следственные действия.
Обломки повредили припаркованные авто / Фото Александр Гусеев, Ян Доброносов
Пожарные гасили огонь, возникший после падения обломков на автомобиле. Напомним, что в Соломенском районе обломки упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны". Кличко заявил, что 3 человека пострадали, из них – 2 госпитализировали в больницу.
Как выглядит поврежденный обломками дом: смотрите видео
Что следует знать о ночной атаке Украины
- Ночью 8 мая российские оккупанты выпустили по Украине 35 "Шахидов". Наши воины сбили все вражеские цели.
- По данным КМВА, в Шевченковском районе Киева в результате падения обломков на двухэтажное здание повреждена газовая труба высокого давления. Из-за этого возникло горение газового факела.
- Также Россия ударила по Одесщине ракетами Х-22, запущенными из стратегической авиации. Враг попал по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.
- Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук подчеркнул, что на месте работают спасатели, полиция и все службы. Информация о пострадавших в результате удара не поступала.