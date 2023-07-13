Сначала гул, а потом как бахнуло: очевидцы рассказали о ночной атаке дронами по Киеву

В ночь на 13 июля россияне совершили массированную атаку дронами по Киеву. Обломки попали также в 25-этажку в Дарницком районе.

Журналисты побывали на месте и попытались взять комментарий у очевидцев. В эфире канала "Мы – Украина", корреспондентка, прибывшая к 25-этажке в Дарницком районе, рассказала, что возле нее активно убирают.

Читайте также Россия совершила комбинированную атаку по Украине: "Калибры" летели на Запад, "Шахеды" – на Киев

Жители дома в шоке

Жители же от общения с ней отказались. Она отметила, что они могут быть в шоковом состоянии, поэтому комментарии касательно попадания – последнее, что их сейчас интересует. Тем временем удалось пообщаться со слышавшими атаку соседями.

Гудит, как сквозь нашу хату (пролетает – 24 Канал). Но оказалось, что это рядом. И так слышался звук. Их сбивали – легкий был звук, а потом как бахнуло. И стихло. Все, что я слышала,

– говорит соседка.

Журналисты "Суспильного" смогли пообщаться с мужчиной, в чью квартиру было попадание. В тот момент он находился дома. Он получил ранения от осколков. Пострадавшему оказали помощь, сам он сейчас – в стабильном состоянии.

Полицейский на месте отметил, что ранения получила также девушка, проживающая в соседнем доме. Ее также госпитализировали.

Заметим, что этой ночью российские захватчики совершили комбинированную атаку. Враг снова использовал как "Шахеды", так и "Калибры" и баллистическую ракету "Искандер-М".

Сколько ракет удалось сбить силам ПВО

По имеющимся данным, этой ночью российские захватчики выпустили сразу 20 "Шахедов". Направления атаки, по данным Воздушных сил ВСУ, – северо-восточное (Курск), а также юго-восточное (Приморско-Ахтарск).

Кроме того, для атаки оккупанты использовали две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Также запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Джанкоя в Крыму.

выпущенные из акватории Черного моря. Также запустили одну из Джанкоя в Крыму. В Воздушных силах отмечают, что все 20 ударных дронов удалось уничтожить. В основном их приземлили в Киевской области.

Кроме того, на разных направлениях сбили две крылатые ракеты "Калибр". Что касается "Искандер-М", то имеющаяся информация уточняется.

Отмечаем, что угроза ракетных и дроновых атак сохраняется. Поэтому мы призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.