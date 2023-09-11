Об опасности со стороны россиян жителей Кривого Рога предупредили в Воздушных силах ВСУ. Рассказываем, что известно о ситуации в городе.

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Что известно об атаке

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 03:04. Тогда жителей области призвали отправляться в укрытия, ведь существовала угроза атаки с неба.

Уже в 03:43 Воздушные силы ВСУ известили, что две группы "Шахедов" летят в направлении Кривого Рога с юга и востока. Поэтому призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь существует реальная угроза.

В 03:59 СМИ начали писать о том, что в Кривом Роге – взрывы. На тот момент не было понятно, была ли это работа ПВО, или прилеты.

В 04:04 Воздушные силы известили, что в Днепропетровской области также ракетная опасность. Писали, что крылатые ракеты летели в сторону Кривого Рога.

Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области объявили в 05:23, а уже в 05:41 председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что "все нормально" и пообещал с утра прокомментировать ситуацию в городе.

По состоянию на 06:25 это все, что известно о ночной атаке по Кривому Рогу. Ожидаем, что вскоре воздушные силы и представители местных властей расскажут, какая ситуация в регионе.

Накануне массированно атаковали Киев

Обратим внимание, что в ночь на 10 сентября российские военные совершили массированную атаку дронами по Киеву. Той ночью оккупанты выпустили в направлении Киевской области 33 "Шахеды".

Как отметили в Воздушных силах, ударные дроны выпустили с северного направления. Если точнее, то из Курска.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131",

– говорится в возведении.

Россияне нанесли немало ущерба в столице, атаковав ее дронами-камикадзе. В нашем материале мы собрали все, что известно о пуске "Шахедов" по Киеву 10 сентября.