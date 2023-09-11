Про небезпеку з боку росіян мешканців Кривого Рогу попередили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.

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Що відомо про атаку

Звернімо увагу на те, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 03:04. Тоді мешканців області закликали вирушати до укриттів, адже існувала загроза атаки з неба.

Вже о 03:43 Повітряні сили ЗСУ сповістили, що дві групи "Шахедів" летять у напрямку Кривого Рогу з півдня та сходу. Тож, закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже існує реальна загроза.

О 03:59 ЗМІ почали писати про те, що у Кривому Розі – вибухи. На той момент не було зрозуміло, чи це була робота ППО, чи прильоти.

О 04:04 Повітряні сили сповістили, що у Дніпропетровській області також ракетна небезпека. Писали, що крилаті ракети летіли у сторону Кривого Рогу.

Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області оголосили о 05:23, а вже о 05:41 голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що "все нормально" та пообіцяв зранку прокоментувати ситуацію в місті.

Станом на 06:25 – це все, що відомо про нічну атаку по Кривому Розі. Очікуємо, що невдовзі Повітряні сили та представники місцевої влади розкажуть, яка ситуація в регіоні.

Напередодні масовано атакували Київ

Звернімо увагу, що в ніч проти 10 вересня російські військові здійснили масовану атаку дронами по Києву. Тієї ночі окупанти випустили у напрямку Київщини 33 "Шахеди".

Як зазначили у Повітряних силах, ударні дрони випустили з північного напрямку. Якщо точніше, то з Курська.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131",

– йдеться у зведенні.

Росіяни наробили чимало шкоди у столиці, атакувавши її дронами-камікадзе. У нашому матеріалі ми зібрали все, що відомо про запуск "Шахедів" по Києву 10 вересня.