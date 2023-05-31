Если россияне боялись дронов и выкладывали в сеть видео с БПЛА, то теперь боятся правоохранителей. Ведь прокуратура Москвы предупредила местных жителей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Напомнили об ответственности за жалобы
В московской прокуратуре считают "фейками об обстоятельствах атаки дронов на Москву" сообщения, обнаруженные в соцсетях. Так что правоохранители предупреждают об административной и уголовной ответственности. Она предусмотрена за распространение непроверенной информации.
Пропагандистские СМИ отметили, что Соловьев и ряд чиновников и экспертов обращались к власти. Они призвали привлечь к уголовной ответственности за публикацию ложной информации об атаке дронами.
Достаточно неожиданно, если учитывать, что Соловьев тоже от рук отбился. Пока минобороны России сообщало об атаке 8 дронами, 5 из которых сбили и еще 3 приглушили с помощью РЭБ, пропагандист называл другую цифру. По его словам, Москву атаковали якобы 32 дрона-камикадзе.
Заметим, что Путин всячески пытается приуменьшить масштабы атаки. На этом сделали акцент в Институте по изучению войны.
Куда же летели эти дроны
- Вернемся к Соловьеву. По его словам, наше государство якобы запустило 32 БПЛА. Некоторые из дронов летели в престижный район Рублевка.
- Другое российское независимое издание утверждало, что дронами атаковали районы недалеко от резиденции президента. Речь идет о Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.
- Настоящие масштабы атаки дронами в Кремле не раскрывают по простой причине. В Институте считают, что это делают, во "избежание разоблачения ограниченных возможностей, которые он имеет для ответа Украине".
- В то же время, Путин и так уже спалился. Он заявил, что московские системы ПВО "работают нормально". Но признался, что нужно "работать" над их усовершенствованием. Обозреватели говорят, что так он хочет опередить критику, которая посыплется от ультранационалистов.