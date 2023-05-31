Если россияне боялись дронов и выкладывали в сеть видео с БПЛА, то теперь боятся правоохранителей. Ведь прокуратура Москвы предупредила местных жителей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Напомнили об ответственности за жалобы

В московской прокуратуре считают "фейками об обстоятельствах атаки дронов на Москву" сообщения, обнаруженные в соцсетях. Так что правоохранители предупреждают об административной и уголовной ответственности. Она предусмотрена за распространение непроверенной информации.

Пропагандистские СМИ отметили, что Соловьев и ряд чиновников и экспертов обращались к власти. Они призвали привлечь к уголовной ответственности за публикацию ложной информации об атаке дронами.

Достаточно неожиданно, если учитывать, что Соловьев тоже от рук отбился. Пока минобороны России сообщало об атаке 8 дронами, 5 из которых сбили и еще 3 приглушили с помощью РЭБ, пропагандист называл другую цифру. По его словам, Москву атаковали якобы 32 дрона-камикадзе.

Заметим, что Путин всячески пытается приуменьшить масштабы атаки. На этом сделали акцент в Институте по изучению войны.

Куда же летели эти дроны