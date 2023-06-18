Глава Днепропетровской ОВА написал утром 18 июня, что наши военные уничтожили вражеские дроны. Перед этим, вечером 17 июня, враг атаковал беспилотниками Север Украины.

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Что известно об атаке россиян

Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеды". Впрочем, наши защитники неба из ПВК "Восход" их уничтожили,

– заявил Лысак.

По его словам, больше атак в регионе по состоянию на 7:29 18 июня не фиксировали.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые слышали жители Кривого Рога – это работа Воздушного командования "Восток", уничтожившего 2 дрона-камикадзе (вероятно "Шахед-136") в Криворожском районе.

По словам Вилкула, других обстрелов в Криворожском и Никопольском районах не было.

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