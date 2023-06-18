Глава Дніпропетровської ОВА написав вранці 18 червня, що наші військові знищили ворожі дрони. Перед цим, ввечері 17 червня, ворог атакував безпілотниками Північ України.
Дивіться також Прильоти в Харкові, Росія влучила в багатоповерхівку у Кривому Розі: що відомо про нічну атаку
Що відомо про атаку росіян
Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники "Шахеди". Втім, наші оборонці неба з ПвК "Схід" їх знищили,
– заявив Лисак.
За його словами, більше атак у регіоні станом на 7:29 18 червня не фіксували.
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що вибухи, які чули мешканці Кривого Рогу – це робота Повітряного командування "Схід", яке знищило 2 дрони-камікадзе (імовірно "Шахед-136") у Криворізькому районі.
За словами Вілкула, інших обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районі не було.
Росія атакує Україну: останні новини
- Ввечері 17 червня Росія атакувала Київську область. В регіоні пролунали вибухи. У повітряному просторі фіксували ворожі дрони. В Київській ОВА заявили, що працювала ППО.
- Вдень 17 червня Росія атакувала Херсонську область. Під обстрілом російської авіації опинилось селище Козацьке. На мирних людей ворог скинув дві керовані авіабомби. На жаль, одна людина загинула ще троє поранених.
- У першій половині дня 16 червня Росія здійснила атаку також на Київ та область. Наша протиповітряна оборона збила 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів". Також вдалось ліквідувати два розвідувальні дрони. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше семеро людей, з них двоє дітей.