Глава Дніпропетровської ОВА написав вранці 18 червня, що наші військові знищили ворожі дрони. Перед цим, ввечері 17 червня, ворог атакував безпілотниками Північ України.

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Що відомо про атаку росіян

Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники "Шахеди". Втім, наші оборонці неба з ПвК "Схід" їх знищили,

– заявив Лисак.

За його словами, більше атак у регіоні станом на 7:29 18 червня не фіксували.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що вибухи, які чули мешканці Кривого Рогу – це робота Повітряного командування "Схід", яке знищило 2 дрони-камікадзе (імовірно "Шахед-136") у Криворізькому районі.

За словами Вілкула, інших обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районі не було.

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