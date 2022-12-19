Вражеский беспилотник попал во двор. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
К теме Обломки упали в 2 районах: в результате атаки на Киевщине повреждено по меньшей мере 9 домов
Россияне разрушили дом пенсионеров в Киевской области
Так, Кулеба показал дом в одном из сел Киевской области после ночной атаки дронами-камикадзе. Там проживали дедушка Иван и бабушка Ольга.
Беспилотник упал прямо во двор – в доме повреждены окна, двери и крыша. Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль. Взрывной волной также повредило дом напротив.
Больше всего меня восхищает настроение людей. Показывая разрушения, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает"
– рассказал глава региона.
Кулеба отметил, что на местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушения. В ближайшее время начнут ремонтные работы – заменят окна и крыши.
"Мы все отстроим. А россияне заплатят за каждое свое преступление", – добавил глава региона.
Оккупанты попали во двор пенсионеров в Киевской области / фото Алексей Кулеба
Обстрел Киева и области: все детали
- В ГСЧС Украины сообщили, что в результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах столицы произошло падение обломков на открытую территорию. Спасатели провели обследование территории и тушение тлеющих обломков.
- В КМВА отметили, что столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами "Шахид". В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 БПЛА, из которых сбить удалось 15 беспилотников.
- Позже стало известно, что в небе над столицей зафиксировали 23 иранских дрона-камикадзе. Уничтожить ПВО удалось 18 беспилотников противника.
- Как отметили в Офисе генпрокурора Украины, повреждения в результате атаки дронами зафиксировали также в Киевской области. Разрушениям подверглись частные дома в регионе. На местах атак работают правоохранители. Они проводят следственные действия, а также документируют очередное преступление россиян.