Ворожий безпілотник влучив у подвір’я. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
До теми Уламки впали у 2 районах: внаслідок атаки на Київщині пошкоджено щонайменше 9 будинків
Росіяни поруйнували дім пенсіонерів на Київщині
Так, Кулеба показав будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-камікадзе. Там проживали дідусь Іван та бабуся Ольга.
Безпілотник упав прямісінько у подвір’я – в оселі пошкоджені вікна, двері та дах. Повністю згоріла літня кухня, гараж та автівка. Вибуховою хвилею також пошкодило будинок навпроти.
Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас налякає"
– розповів очільник регіону.
Кулеба зазначив, що на місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Найближчим часом розпочнуть ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.
"Ми все відбудуємо. А росіяни заплатять за кожний свій злочин", – додав очільник регіону.
Окупанти влучили у подвір’я пенсіонерів на Київщині / фото Олексій Кулеба
Обстріл Києва та області: усі деталі
- У ДСНС України повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів у Шевченківському та Солом’янському районах столиці сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.
- У КМВА зазначили, що столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами "Шахід". У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 БпЛА, з яких збити вдалося 15 безпілотників.
- Згодом стало відомо, що у небі над столицею зафіксували 23 іранські дрони-камікадзе. Знищити ППО вдалося 18 безпілотників ворога.
- Як зазначили в Офісі генпрокурора України, пошкодження внаслідок атаки дронами зафіксували також у Київській області. Руйнувань зазнали приватні будинки в регіоні. На місцях атак працюють правоохоронці. Вони проводять слідчі дії, а також документують черговий злочин росіян.