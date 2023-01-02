Ночью на Киев шли 40 "Шахидов": сколько воздушных целей удалось сбить
Источник:Киевская городская военная администрация
Российские захватчики в ночь на 2 декабря атаковали столицу Украины иранскими дронами. К счастью, многие из них нашим воинам удалось сбить.
Наши защитники уничтожили над столицей 22 вражеских беспилотника. В то же время часть дронов, которую оккупанты направили на Киевскую область, сбили над соседними регионами.
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По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дроны – над столицей,
– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Глава Киевской ОВА сообщил, что по предварительным данным обошлось без пострадавших. Также он рассказал, что поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. На месте работают все необходимые службы. Они устраняют последствия массированной атаки россиян.
Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ,
– подчеркнул Алексей Кулеба.
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Что известно о ночной атаке оккупантов по Киеву
- Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23:39 1 января. Она длилась более четырех часов.
- Оккупанты ударили по столице иранскими дронами "Шахид". Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
- В столице снова аварийные отключения света.
- Кроме того, в результате ночной атаки захватчиков без тока остались объекты теплоснабжения. Так что возможно отсутствие отопления. Между тем, водоснабжение происходит в штатном режиме. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.