Ночью на Киев шли 40 "Шахидов": сколько воздушных целей удалось сбить

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атаковали столицу Украины иранскими дронами. К счастью, многие из них нашим воинам удалось сбить.

Наши защитники уничтожили над столицей 22 вражеских беспилотника. В то же время часть дронов, которую оккупанты направили на Киевскую область, сбили над соседними регионами.

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По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дроны – над столицей,

– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава Киевской ОВА сообщил, что по предварительным данным обошлось без пострадавших. Также он рассказал, что поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. На месте работают все необходимые службы. Они устраняют последствия массированной атаки россиян.

Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ,

– подчеркнул Алексей Кулеба.

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Что известно о ночной атаке оккупантов по Киеву