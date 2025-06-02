Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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В России снова горели самолеты

Этой ночью, 2 июня, россияне заявили о якобы сбитии более 160 беспилотников в разных регионах. Жители Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской и Брянской областей слышали взрывы.

В частности в Воронежской области целью украинских дронов был аэродром "Борисоглебск". БпЛА добрались до цели и поразили самолеты российской армии. Так потери в авиации оккупантов увеличились.

Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах,

– написал Андрей Коваленко.

Напомним, накануне СБУ провела операцию "Паутина", которая готовилась полтора года. Целью спецслужбы были российские аэродромы. На территорию России фурами доставили БпЛА и когда грузовик был на определенном месте, они полетели поражать вражеские бомбардировщики. К атаке 1 июня было привлечено 117 дронов.

Нападения беспилотников на российскую военную инфраструктуру продолжаются. Украина уничтожает российские самолеты и вооружение, готовившиеся для атак по мирным городам и линии фронта.