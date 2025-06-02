Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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У Росії знову горіли літаки

Цієї ночі, 2 червня, росіяни заявили про нібито збиття понад 160 безпілотників у різних регіонах. Жителі Курської, Липецької, Воронезької, Рязанської, Ростовської та Брянської областей чули вибухи.

Зокрема у Воронезькій області ціллю українських дронів був аеродром "Борисоглєбськ". БпЛА дісталися цілі та вразили літаки російської армії. Так втрати в авіації окупантів збільшилися.

Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах,

– написав Андрій Коваленко.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела операцію "Павутина", яка готувалася півтора року. Ціллю спецслужби були російські аеродроми. На територію Росії фурами доставили БпЛА і коли вантажівка була на визначеному місці, вони полетіли вражати ворожі бомбардувальники. До атаки 1 червня було залучено 117 дронів.

Напади безпілотників на російську військову інфраструктуру тривають. Україна знищує російські літаки та озброєння, що готувалися для атак по мирних містах та лінії фронту.