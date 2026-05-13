Россия использует три канала связи, – авиаэксперт объяснил массированную атаку "Шахедами"

Россияне 13 мая 2026 года на территории Украины активно применяют беспилотники. Значительная часть вражеских дронов начала свое движение вдоль белорусской границы. Есть угроза массированных ударов по территории Украины.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, если речь об атаке "Шахедами", то следует понимать, что Украина имеет достаточное количество средств противодействия подобным угрозам, в частности дронов-перехватчиков или мобильно-огневых групп. Однако важно также заниматься развитием умных систем противовоздушной обороны.

"Все для того, чтобы происходил четкий анализ любых воздушных объектов по их характеристикам и профилю полета. То есть, если дрон находится на высоте 2000 метров и кружит на месте, то это может быть ретранслятор или разведчик", – объяснил он.

Какие каналы связи для атак использует Россия?

По словам Анатолия Храпчинского, анализируя российские удары, становится понятно, что оккупанты используют как минимум три канала связи для координации сегодняшней атаки.

Это с территории Беларуси, с временно оккупированных территорий Украины и возможен, например, канал через мобильную связь в сторону Закарпатья, условно из Румынии,

– отметил он.

Российские дроны пролетают до границы Украины, не заходя на территорию Беларуси, но при этом активно используют связь и башни, которые есть на белорусской территории.

Важно! В ночь на 13 мая россияне начали комбинированную атаку по территории Украины. Вражеские удары могут осуществляться несколькими волнами. Кроме дронов, противник также, вероятно, готовит крылатые ракеты и баллистику. Необходимо быть внимательными к сообщениям об опасности.

Оккупанты для атак по территории Украины, вероятно, используют современные средства связи, в частности бытовые элементы – модем с SIM-картой LTE. Храпчинский подчеркнул, что это для мобильного оператора выглядит как обычный номер телефона, который есть в роуминге.

Но он позволяет построить канал связи и через, например, чат-боты в телеграмм-каналах враг общается со своими "Шахедами" – ставит задачи или меняет их,

– отметил авиаэксперт.

Кроме того, враг постоянно использует ухудшение погодных условий, чтобы усложнять работу украинской ПВО.

Даже сегодняшний дождь может существенно помешать работе, например, некоторым системам противовоздушной обороны. Мы говорим о тех, которые мы используем для противодействия "Шахедам". Но это не означает, что мы не можем перехватывать (дроны – 24 Канал),

– сказал Анатолий Храпчинский.

Тактика россиян также заключается в том, чтобы летать высоко среди облаков или на сверхмалых высотах, чтобы быть мало заметными для украинских систем детекции и радиолокации. Главная цель этого – прорывать противовоздушную оборону.

Чтобы противодействовать, по мнению Храпчинского, важно иметь много качественных систем, которые бы отражали российские атаки.

Что известно о российской атаке дронами по Украине?

Оккупанты с вечера 12 мая до утра 13 мая запустили по территории Украины 139 ударных беспилотников. Нашим защитникам удалось нейтрализовать 111 дронов. Противник использовал как собственную территорию, так и временно оккупированные регионы Украины.

В Хмельницком 13 мая прогремели взрывы. Оккупанты атаковали город "шахедами". Вражеские ударные беспилотники летят в сторону Запада Украины большими группами.

Россияне атаковали Ровенскую область. К сожалению, уже есть жертвы. Известно о трех погибших и попадание беспилотником в жилую инфраструктуру. Есть угроза, что удары России могут продолжаться до вечера.