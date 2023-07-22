Россия ночью снова запускала "Шахедами": в Кировоградской области рассказали детали атаки

Российские оккупанты ночью 22 июля атаковали Украину. Россияне пытались нанести удар дронами-камикадзе типа "Шахед".

Из-за атаки оккупантов в Кировоградской области ночью работала ПВО. По предварительной информации, в результате атаки России обошлось без погибших и травмированных.

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Ночью силы ПВО сбили 5 "Шахедов"

Также в Кировоградской ОВА сообщили, что в результате атаки России нет разрушений гражданских зданий.

Отметим, что ночная воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась около двух часов. Тревога была объявлена в 01:52 и продолжалась до 03:46.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщили, что ночью Силы обороны сбили 3 "Шахеда", направленных через Николаевщину в центр Украины.

Гуменюк подтвердила, что украинские защитники уничтожили вражеские цели над Николаевской и Кировоградской областями. Еще 2 вражеских беспилотника были сбиты над Днепропетровщиной.

Начальник Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотником, но силами ВзК "Восток" этот БПЛА был уничтожен.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены.

Почему россияне атаковали небольшой группой "Шахедов"

Ночная атака "Шахедов" отличалась от предыдущих количеством запущенных дронов-камикадзе. Гуменюк объяснила, что небольшая волна "Шахедов" была больше направлена на разведку реагирования Сил ПВО.

Представительница ОК "Юг" добавила, что ночью на Юге защитники неба также сбили 2 вражеских разведывательных беспилотника. По словам Гуменюк, враг пытается собирать информацию, в том числе о припортовой инфраструктуре.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.