Залетали ли "бесшумные" дроны-камикадзе в воздушное пространство Украины, в эфире телемарафона ответил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Шум не является определяющим

Возможно, и залетали… Любые БПЛА ударного или другого типа будут модернизироваться. Модернизация проводится непосредственно во время войны и здесь нет ничего удивительного,

– отметил Игнат.

Добавил, что беспилотник испытывают в боевых условиях, видят в реальном противовоздушном бою его слабые и сильные стороны, а дальше усовершенствуют.

Впрочем, спикер отметил, что шум здесь не является определяющим. Больше принимается во внимание радиолокационная заметность дрона. То есть смогут ли вражеский беспилотник зафиксировать радиолокационные станции и передать эту информацию вовремя для уничтожения.

"Поэтому используются также и композитные материалы для изготовления фюзеляжа. Он становится менее заметным и это усложняет работу ПВО. Но мы тоже получаем определенную технику от Запада, которая может более четко обнаруживать воздушные цели. Это неплохо делает радар" IRIS-T, который видит малейшую цель", – подчеркнул Игнат.

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