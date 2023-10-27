Чи залітали "безшумні" дрони-камікадзе в повітряний простір України, в ефірі телемарафону відповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Шум не є визначальним
Можливо й залітали… Будь-які БпЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни й тут немає нічого дивного,
– зазначив Ігнат.
Додав, що безпілотник випробовують в бойових умовах, бачать у реальному протиповітряному бою його слабкі й сильні сторони, а далі удосконалюють.
Втім, речник зауважив, що шум тут не є визначальним. Більше береться до уваги радіолокаційна помітність дрона. Тобто чи зможуть ворожий безпілотник зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення.
"Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО. Але ми теж отримуємо певну техніку від Заходу, яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар IRIS-T, який бачить найменшу ціль", – підкреслив Ігнат.
Нічна атака на Україну: удар по пожежній частині, збиті "Шахеди"
- Вночі 27 жовтня російські терористи вкотре атакували Україну. У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував 6 "Шахедів" у напрямку південних регіонів.
- Окрім того, росіяни запустили у Воронезької області балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківщини.
- Майже всі ворожі дрони вдалося знищити. Так, у межах Херсонщини й Миколаївщини збили 5 "Шахедів".
- У Силах оборони Півдня повідомили, що на жаль, відбулось влучання в інфраструктурний об'єкт на Миколаївщині. Спалахнула пожежа. Люди не постраждали.
- Зауважимо, що агресор вдарив по пожежній частині в Ізюмі. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю й 13 одиниць техніки. Постраждали 8 рятувальників.