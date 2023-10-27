Чи залітали "безшумні" дрони-камікадзе в повітряний простір України, в ефірі телемарафону відповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Шум не є визначальним

Можливо й залітали… Будь-які БпЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни й тут немає нічого дивного,

– зазначив Ігнат.

Додав, що безпілотник випробовують в бойових умовах, бачать у реальному протиповітряному бою його слабкі й сильні сторони, а далі удосконалюють.

Втім, речник зауважив, що шум тут не є визначальним. Більше береться до уваги радіолокаційна помітність дрона. Тобто чи зможуть ворожий безпілотник зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення.

"Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО. Але ми теж отримуємо певну техніку від Заходу, яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар IRIS-T, який бачить найменшу ціль", – підкреслив Ігнат.

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