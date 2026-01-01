Россия терроризирует беспилотниками: где фиксируют вражеские БпЛА
Вечером 1 января российские оккупанты начали очередной террор украинских городов. Дроны врага зафиксировали в ряде областей.
Об очередной атаке врага рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где летают вражеские дроны?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
БпЛА на Запорожье с юга и Сумы с севера. БпЛА на Чернигов с востока. БпЛА на Черниговщине: на севере, курс на Беларусь; на востоке, курс на Сумщину; на востоке от Чернигова, курс на юг. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на Сумы с севера. БпЛА на севере Черниговщины, курс на север, восток и запад. Пуски КАБ в Донецкую область. БпЛА на севере Черниговщины, курс на север. БпЛА на севере Сумщины, курс на север. БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину. БпЛА на Кривой Рог и Никополь. БпЛА в направлении Николаева с юга. БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на север.
