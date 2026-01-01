Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия терроризирует беспилотниками: где фиксируют вражеские БпЛА
1 января, 23:39
5

Россия терроризирует беспилотниками: где фиксируют вражеские БпЛА

Тимур Еремьянц

Вечером 1 января российские оккупанты начали очередной террор украинских городов. Дроны врага зафиксировали в ряде областей.

Об очередной атаке врага рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где летают вражеские дроны?

00:09, 02 января

БпЛА на Запорожье с юга и Сумы с севера.

23:48, 01 января

БпЛА на Чернигов с востока.

23:35, 01 января

БпЛА на Черниговщине:

на севере, курс на Беларусь;

на востоке, курс на Сумщину;

на востоке от Чернигова, курс на юг.

23:28, 01 января

БпЛА на Запорожье с юга.

23:16, 01 января

БпЛА на Сумы с севера.

БпЛА на севере Черниговщины, курс на север, восток и запад.

22:36, 01 января

Пуски КАБ в Донецкую область.

22:06, 01 января

БпЛА на севере Черниговщины, курс на север.

БпЛА на севере Сумщины, курс на север.

БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.

БпЛА на Кривой Рог и Никополь.

БпЛА в направлении Николаева с юга.

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на север.