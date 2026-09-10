Почти 150 БПЛА провели атаки на Украину: как сработала ПВО

Оккупанты устроили очередную массированную атаку на украинские регионы, запустив десятки ударных беспилотников с разных направлений. Силы обороны вели интенсивные боевые действия в воздухе в течение всей ночи, чтобы защитить гражданское население и инфраструктуру.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как ПВО отражала российское нападение?

В ночь на 10 сентября противник применил 149 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия". При этом почти половина из них были реактивными беспилотниками. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороне удалось сбить и подавить 128 вражеских беспилотников.

Запуск средств воздушного поражения осуществлялся с нескольких направлений, в частности из российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского. Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Несмотря на эффективную работу защитников неба, зафиксировано попадание средств поражения в 13 точках, а падение обломков сбитых целей привело к последствиям еще на 9 участках. Боевые действия продолжаются, ведь вражеские БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве.



Как отработала ПВО в ночь на 10 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Напомним, в результате российского удара по торгово-развлекательному центру в Сумах 9 сентября погибли два человека – 21-летние мужчина и женщина. Еще 20 человек получили ранения и травмы, среди них четверо детей 15 – 16 лет. Четверо пострадавших, в том числе 16-летняя девушка, находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки в ТЦ возник пожар, также повреждены здание и автомобили.

Также ночью 10 сентября российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Кривому Рогу. Попадание зафиксировали на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах города, на двух из них вспыхнули пожары. В результате атаки ранения получили двое мужчин: один находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.