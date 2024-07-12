Россия запустила "Шахеды" с оккупированной территории: куда летят дроны

12 июля 2024, 23:15
Читати новину українською

Оккупанты традиционно начали атаковать Украину ударными беспилотниками. В Воздушных Силах рассказали, куда направляются "Шахеды".

Захватчики периодически атакуют украинские города дронами. В ночь на 12 июля враг ударил по Киевской области и Хмельницкой области.

Смотрите также В Москве очень боятся F-16 и хотят нанести Украине "символический удар", – Bussines Insider

23:10, 12 июля

"Шахеды" держат курс на Харьковскую область.

22:52, 12 июля

Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", которая находится на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Они движутся на север.

Автор: Анастасія Колеснікова