Россия запустила "Шахеды" с оккупированной территории: куда летят дроны
12 июля 2024, 23:15Читати новину українською
Оккупанты традиционно начали атаковать Украину ударными беспилотниками. В Воздушных Силах рассказали, куда направляются "Шахеды".
Захватчики периодически атакуют украинские города дронами. В ночь на 12 июля враг ударил по Киевской области и Хмельницкой области.
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"Шахеды" держат курс на Харьковскую область. Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", которая находится на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Они движутся на север.
23:10, 12 июля
22:52, 12 июля
"Шахеды" держат курс на Харьковскую область.
Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", которая находится на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Они движутся на север.