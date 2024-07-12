Россия запустила "Шахеды" с оккупированной территории: куда летят дроны

Оккупанты традиционно начали атаковать Украину ударными беспилотниками. В Воздушных Силах рассказали, куда направляются "Шахеды".

Захватчики периодически атакуют украинские города дронами. В ночь на 12 июля враг ударил по Киевской области и Хмельницкой области.

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