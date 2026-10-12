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24 Канал Новости Украины Враг запустил новые партии дронов на Украину: где сейчас наиболее опасно
12 октября, 20:33
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Враг запустил новые партии дронов на Украину: где сейчас наиболее опасно

Татьяна Бабич

Российские войска проводят атаки на Украину ударными дронами. В некоторых местах из-за угрозы атаки объявлена воздушная тревога.

Призываем вас реагировать на сигналы об угрозах и находиться в укрытиях. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении российских целей.

Что известно об атаке?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

20:33, 12 октября

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области.

20:31, 12 октября

Реактивные БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области.

20:30, 12 октября

20:28, 12 октября

20:27, 12 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Городка в Хмельницкой области в северо-западном направлении.

20:21, 12 октября

20:20, 12 октября

Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область (Новая Ушица).

20:16, 12 октября

20:15, 12 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся на Николаев.

20:14, 12 октября

Винницкая область: реактивные БПЛА направляются в сторону Липовец и Березовки.

20:08, 12 октября

Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова.

20:07, 12 октября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.

20:06, 12 октября

20:05, 12 октября

Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Монастырища.