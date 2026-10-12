Враг запустил новые партии дронов на Украину: где сейчас наиболее опасно

Российские войска проводят атаки на Украину ударными дронами. В некоторых местах из-за угрозы атаки объявлена воздушная тревога.

Призываем вас реагировать на сигналы об угрозах и находиться в укрытиях. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении российских целей.

Что известно об атаке?

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Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте