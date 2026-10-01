"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских беспилотников.
Что известно об атаке?
Прежде всего помните о собственной безопасности и не игнорируйте воздушную тревогу. В случае объявления опасности для вашего региона, пожалуйста, находитесь в укрытиях.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
БПЛА в Сумской области. БПЛА в направлении Харькова с севера.21:18, 1 октября21:15, 1 октября20:59, 1 октября
БПЛА в Сумской области.
БПЛА в направлении Харькова с севера.