"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских беспилотников.

Что известно об атаке?

Прежде всего помните о собственной безопасности и не игнорируйте воздушную тревогу. В случае объявления опасности для вашего региона, пожалуйста, находитесь в укрытиях.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

21:18, 1 октября

21:15, 1 октября

20:59, 1 октября

БПЛА в Сумской области.

БПЛА в направлении Харькова с севера.